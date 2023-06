Procon de Três Lagoas pesquisa preços de presentes e motéis para o Dia dos Namorados

Na próxima segunda-feira (12) é comemorado o Dia dos Namorados e no intuito de direcionar o consumidor a economizar ao escolher o melhor presente, o Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon), divulgou a pesquisa de preços dos presentes mais procurados na data, os valores de horários e serviços nos motéis do município. Clique aqui e confira a pesquisa.



No topo da lista estão os perfumes. Algumas fragrâncias masculinas são clássicas e não caem da moda, como o Egeo (Boticário), que está com o preço mais acessível entre os demais, sendo R$ 124,90. Por R$ 799,90, o 212 Vip de 200ml é o mais caro da lista. Dos femininos, o importado Fantasy 100 ml tem o maior preço e está custando R$ 395 conforme a pesquisa. Por R$ 124,90 a lista apresenta 3 opções: Kriska Natura 100 ml, Florata in Blue 75ml e Egeo Woman 90ml.



Na tara por chocolates, a quantidade e a qualidade precisam ser avaliadas com cuidado. Duas lojas oferecem, caixas, cestas e itens separados e aí está o detalhe. Uma caixa de bombons em determinada loja está custando R$ 54,90, enquanto em outra, um coração em barra é encontrado por R$ 65,90.



A pesquisa também listou o preço de calçados, cestas de café da manhã e buquês de flores.



Jantar romântico



Três hotéis em Três Lagoas oferecem jantar especial com direito à suíte. Este momento a dois pode custar desde R$ 320 a R$ 450.

E os motéis não ficam fora da lista. Dos quatro estabelecimentos pesquisados, a locação a partir de 2 horas de uso de um apartamento vai de R$ 60 a R$ 90. As suítes têm a média de R$ 78 e R$ 130.