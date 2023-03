Procon de Três Lagoas promove 'mutirão' de negociação de dívidas a partir de segunda

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) estará com atendimento aberto, a partir de segunda-feira (6) até o dia 31 de março, considerado o 'Mês do Consumidor', para o "Mutirão de Negociação e Orientação Financeira" que vai ajudar quem está com parcelas atrasadas a tentar negociar suas dívidas com o seu banco.

Quais dívidas podem ser negociadas?

Qualquer dívida em atraso com bancos ou financeiras, exceto aquelas que tenham bens dados em garantia (veículos, motocicletas e imóveis). De acordo com o assessor especial do Procon, Jurandir Viana, “durante o mutirão, serão ofertadas condições especiais para renegociação de dívidas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito em atraso. Não serão negociadas dívidas que tiverem como garantia bens como veículos, motos ou imóveis.

No entanto, a equipe do Procon alerta que não serão aceitas negociações de contratos que estejam com as parcelas em dia. Além disso, destaca que órgão não tem nenhuma responsabilidade sobre a forma e condições da negociação a ser proposta, sendo apenas um agente intermediador permitindo mais segurança e assertividade no processo.

Outro destaque feito pela equipe do Procon, é que esse mutirão não se refere ao superendividamento, mas sim, para pessoas que têm parcelas em atraso, e possuem condições financeiras, após renegociação, de arcar com o novo valor de quitação da dívida.

O Procon fica na rua Orestes Prata Tibery. Outras informações pelos telefones: (67) 3929-1819 ou o (67) 3929-1820.