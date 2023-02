Procon de Três Lagoas avalia que não houve preço abusivo no preço do pão francês

Empresários de Três Lagoas entregaram ao Procon as tabelas de custos referentes ao preço do pão francês. Esta ação atende a uma solicitação da entidade depois de uma reunião que aconteceu no começo do mês de fevereiro. Naquela ocasião foi questionado se o valor cobrado pelo pão francês na cidade poderia ou não ser considerado abusivo.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Procon, em alguns estabelecimentos comerciais o quilo do pão está sendo vendido por R$22. Depois de uma análise prévia das planilhas entregues pelos empresários, o coordenador do Procon, Jurandir Viana destacou que os preços estão dentro do esperado e que a cobrança não é abusiva.

