Procon divulga pesquisa de preços de gás e água mineral

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas publicou a pesquisa de preços sobre o gás de cozinha de 13kg e galão de 20 litros de água mineral, que consultou 18 estabelecimentos diferentes.

Conforme a pesquisa, o gás de cozinha está custando entre R$ 110 e R$ 120 com retirada no local. Para entregar, o consumidor poderá desembolsar de R$ 3 a R$ 15 a mais no botijão, dependendo da distância do depósito de sua residência. Para as compras com cartão de crédito, alguns estabelecimentos incluem taxas, por isso é importante perguntar antes de realizar o pedido.

Já o galão de água mineral, há uma variação de R$ 8 a R$ 16, independente de marca, para retirar na loja. A entrega pode ter acréscimo de até R$ 8, entre um depósito e outro.

Confira a pesquisa.