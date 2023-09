Procon divulga pesquisa de preços do leite e pão francês

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou, nesta terça-feira (12), uma pesquisa sobre os preços do leite e pão francês. A pesquisa foi feita, nos dias 11 e 12 de setembro, em 20 estabelecimentos comerciais, sendo supermercados, padarias e afins.

A pesquisa do Procon, foi com base nos preços do quilo do pão francês e do litro do leite de caixinha e saquinho, considerados os principais alimentos do café da manhã das famílias três-lagoenses.

O tradicional pãozinho está custando entre R$ 10 e R$ 22,95. O leite Longa Vida de 1 litro, pode ser encontrado de R$ 5,29 a R$ 10,25. O leite pasteurizado de saquinho sofreu variação de quase o dobro do valor, comparando R$ 4,75, no estabelecimento com menor preço e R$ 8,00, no mais caro.