Procon divulga pesquisa sobre o preço das fraldas descartáveis e fórmula em pó

Economizar na hora de comprar as fraldas e a formula em pó da criançada é o sonho de consumo dos papais e mamães e para ajudar neste desafio, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) realizou, entre os dias 14 e 18 de setembro, uma pesquisa de preços dos itens mais consumidos pelos bebes.

O órgão verificou o valor destes itens em 15 estabelecimentos de Três Lagoas, sendo supermercados e farmácias e descobriu que a fralda descartável tamanho RN está custando entre R$24,90 (com 20 unidades) à R$59,90 (com 34 unidades) já as de tamanho P ao XXG variam entre R$79,90 e R$ 24,99 com variação da quantidade de fraldas por pacote, de acordo com a marca.

Em relação aos valores das fórmulas em pó para bebes de 0 a 6 meses o valor pode variar entre R$133,49 a R$43,99, para a fase de 6 a 12 meses a lata pode ser encontrada por R$98,90 a R$31,39 e para os maiores, de 1 a 3 anos, o valor do produto pode varia entre R$ 97,79 e R$58,99. Os valores pesquisados foram para as latas de 800g, sem levar em consideração a marca do produto.

O Procon informa que os valores relacionados indicam os menores preços obtidos nos estabelecimentos pesquisados. Os valores são meramente informativos, podendo sofrer alterações nos estabelecimentos. Confira.