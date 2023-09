Procon divulga valor do combustível em Três Lagoas

Todos os meses o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) vai à campo para informar o consumidor três-lagoense sobre o atual valor cobrado no litro dos combustíveis no município. O órgão percorreu, na terça-feira (26), os 26 postos de combustíveis da cidade para listar o valor que está sendo cobrado o litro da gasolina, etanol e diesel no município.

A pesquisa traz o preço atualizado nas bombas, o acréscimo em caso de pagamentos com cartão de crédito e débito.

Entre os 26 estabelecimentos pesquisados, a gasolina comum sofre uma variação de preço que parte de R$ 5,68 e vai até R$ 6,79. O etanol tem uma diferença de R$ 1,00 entre o posto mais barato e o mais caro, tendo o valor R$ 3,19 e R$ 4,19.

Continue Lendo...

Já quem abastece com diesel comum e optar em abastecer no posto mais barato vai economizar R$ 0,70 a cada litro, comparando com o mais caro. A pesquisa detalha a diferença de preços sendo de R$ 6,19 e R$ 6,89. Veja a pesquisa completa.