Procon faz levantamento do valor da cesta básica em Três Lagoas

O Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) realizou nesta segunda-feira (6), mais uma pesquisa dos itens da cesta básica e de gêneros alimentícios em Três Lagoas.

Cesta básica

O levantamento foi feito em nove redes de supermercados da cidade e, o pacote de 5kg de arroz, principal produto da cesta básica, atualmente custa entre R$ 21,95 e R$ 29,99.

Continue Lendo...

O óleo de soja, pode ser encontrado por R$ 4,99 no estabelecimento mais barato e R$ 7,99 no mais caro. O pacote de 1kg de feijão está custando entre R$ 4,79 e R$ 7,95. Já o preço da carne moída é o que apresenta a maior variação, podendo custar entre R$ 57,65 e R$ 31,99 o kg do corte de primeira e entre R$ 34,95 e R$19,98 o corte de segunda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gêneros alimentícios

Presente nas refeições diárias, a alface tem uma variação de até R$ 6,30 entre o supermercado mais barato e o mais caro.

Esta verdura custa desde R$ 2,69 a 8,99, conforme a pesquisa. O iogurte 900 gramas também sofre grande diferença. Entre R$ 15,45 e R$ 5,99, o cidadão pode economizar até R$ 9,46 se optar pelo menor preço.

Confira as pesquisas de itens da cesta básica e dos alimentos em geral.