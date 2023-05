Procon fiscaliza postos de combustíveis e preço nas bombas

Com a redução de preço anunciada na semana passada pelo Governo Federal e para saber se os postos de combustível de Três Lagoas já reajustaram o preço nas bombas, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor de Três Lagoas – Procon – divulgou nesta terça-feira (23), a pesquisa atualizada de preço dos combustíveis nos postos do Município.

Foram 26 estabelecimentos pesquisados e o levantamento aponta que a gasolina está custando entre R$ 5,15 e R$ 5,69.

O álcool mantém uma média de R$ 3,79 a R$ 4,49. O diesel pode ser adquirido por R$ 4,89 nos mais baratos e R$ 5,69 nos mais caros. Alguns postos cobram taxa em caso de pagamento com cartão de crédito.

