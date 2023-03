Procon fiscaliza postos de combustíveis em Três Lagoas e pede notas fiscais de compra

A equipe do Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) fiscalizou 24 postos de combustíveis, em Três Lagoas, para verificar se há cobrança de preço abusivo no litro do etanol e da gasolina. O Governo Federal reajustou os valores em 1º de março e, de acordo com o Procon, o litro da gasolina deveria ficar R$ 0,34 mais caro e o etanol R$ 0,02 nos postos de todo o país.

O diretor do Procon, Jurandir Viana, explicou que o objetivo da fiscalização foi checar por quais preços os combustíveis estão sendo vendidos nos estabelecimentos comerciais. “Estamos solicitando que até terça-feira (14) os estabelecimentos apresentem as três últimas notas fiscais de compras de combustíveis. Caso seja comprovado um aumento abusivo, os postos serão autuados”, reforçou.