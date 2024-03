Procon Itinerante estará na praça Ramez Tebet nesta sexta-feira

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon), irá realizar o projeto ‘Procon Itinerante’, em comemoração ao Dia Internacional do Consumidor, nesta sexta-feira (15), das 9h às 15h, na Praça “Senador Ramez Tebet”, na área Central.

A equipe ficará em uma unidade móvel adaptada para atender com conforto o consumidor, oferecendo mais facilidade de acesso as informações, reforçando os direitos e deveres do consumidor.

Serviço

Para mais informações sobre a ação, o consumidor pode entrar em contato pelo telefone (67) 3929-1819 ou ir até a sede do órgão, que fica localizada à rua Orestes Prata Tibery, número 1.762, no bairro Jardim Primaveril. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas