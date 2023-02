Quilo do pão francês chega a R$ 22 e Procon de Três Lagoas questiona comerciantes sobre preço

O Procon de Três Lagoas se reuniu com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e também com proprietários de padarias e panificadoras da cidade para discutir o preço atual que o consumidor tem pago pelo pão francês.



O encontro aconteceu depois que a entidade recebeu diversas reclamações sobre o valor praticado pelos estabelecimentos. Os empresários têm 10 dias para fornecer informações sobre a tabela de custos referentes ao pão. Segundo o assessor especial do Procon, Jurandir Viana, somente depois da entrega destes dados será possível saber se houve ou não cobrança abusiva.



