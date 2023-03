Procon verifica se há ou não cobrança abusiva no valor do combustível em Três Lagoas

A equipe do Programa Municipal de Defesa do Consumidor fiscalizou 24 postos de combustíveis, em Três Lagoas, para verificar se há cobrança de preço abusivo no litro do etanol e da gasolina comercializado nas bombas.

O Procon de Três Lagoas solicitou que até terça feira (14) os estabelecimentos apresentem as três últimas notas fiscais de compras de combustíveis para que possa ser feita a análise.

O coordenador do Procon, Jurandir Viana, afirma que já é possível ver uma alteração no valor do etanol, mas que só terá uma resposta efetiva após a análise das notas fiscais dos estabelecimentos.

Confira a reportagem completa: