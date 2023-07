Procura pelo serviço do Castramóvel em Três Lagoas é grande

A 55ª etapa do Castramóvel, serviço oferecido pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Três Lagoas, iniciou atendimento nesta semana na Esplanada da NOB, área central da cidade.

O trailer está em uma área atrás do parque de diversão que começou a ser montado para a Festa do Folclore.

Serão atendidos os animais dos moradores do Centro, da Esplanada da NOB e dos bairros Interlagos, Lapa, Jardim Noroeste, Jardim Roriz e Jardim das Oliveiras.

Por dia, o trailer atende cerca de 10 animais. No período matutino é feita a castração das gatas e no período da tarde, dos cães e gatos machos.

Segundo do veterinário do CCZ, Rubens Baba, a procura pelo serviço é grande. Por mês, são realizadas cerca de 250 castrações. Diante da demanda, o veterinário pede que as pessoas procurem cumprir a data marcada de agendamento.

