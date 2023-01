Procura por doses de reforço da vacina contra Covid-19 é baixa

O número de casos de Covid-19 registra aumento considerável desde o mês de novembro, do ano anterior, e segue com alta incidência no primeiro mês de 2023. Já são mais de 60 pessoas infectadas pelo vírus, em apenas cinco dias de janeiro, em Três Lagoas. Por outro lado, a vacinação contra a doença não apresenta alto índice na população, principalmente, se tratando da dose de reforço. O vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde aponta que a adesão é de apenas 55% de doses aplicadas para os moradores que buscaram reforço na imunização.

“Percebemos que a população não tem se preocupado em procurar os postos de saúde para a imunização e reforço. Com a 1ª e 2ª doses, que é o esquema inicial, conseguimos atingir 97% da população geral no quadro de vacinação. Índice muito bom. Porém, no reforço, esse índice cai, a população já não procura com a mesma eficácia”, avaliou a enfermeira Fernanda Ruiz, que atua no Setor Municipal de Imunização. No esquema vacinal, a quarta dose tem sido oferecida para pessoas a partir de 35 anos e a quinta dose para pacientes imunossuprimidos, no município.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que tem reforçado as divulgações de prevenção e combate ao vírus. Outro baixo índice é quanto à imunização das crianças, com a aplicação da vacina Pfizer Baby. Ela é destinada à criança na faixa etária de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades. Agora, a pasta aguarda aval do Governo do Estado para ampliar as doses para crianças a partir de quatro anos. “Estamos aguardando o Executivo confirmar se o Estado vai aderir e se as doses serão enviadas”, disse a enfermeira.