Procurador Jurídico fala sobre decisão que garante reajuste no salário dos agentes políticos

O procurador Jurídico da Prefeitura de Três Lagoas, Luiz Henrique Gusmão, participou do RCN Notícias desta quinta-feira (11), para falar sobre a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), Júlio Roberto Siqueira Cardoso, que suspendeu os efeitos da decisão liminar que proibiu o aumento no subsídio do prefeito, vice e secretários de Três Lagoas.

Na semana passada, a juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos, suspendeu o aumento do salário do prefeito, vice e secretários municipais de Três Lagoas.

De acordo com Gusmão, a medida foi adotada justamente para corrigir a defasagem de mais de dez anos, além de proporcionar uma remuneração digna aos servidores da saúde, em especial aos médicos, cuja remuneração se limitavam ao teto do prefeito, o que ocasionou um desinteresse de novos médicos em integrar o quadro clínico municipal, bem como de alguns profissionais após a decisão, de primeira instância, quererem deixar os plantões.

