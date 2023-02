Produção deve chegar a 11,2 milhões de toneladas do grão

As projeções para a safra de milho 2022/2023 foram apresentadas durante a semana em evento no Sistema Famasul, em Campo Grande. Os dados sobre as perspectivas para esta temporada foram detalhados em apresentação do Projeto “Mais Milho 2023”, que marcou a abertura nacional do plantio do grão.

Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que a área destinada ao milho da 2ª safra seja de 2,32 milhões de hectares, 5,4% maior que o ciclo passado. A produtividade estimada é de 80,33 sacas por hectare, com produção de 11,2 milhões de toneladas, retração de 12,28% comparada a 2021/2022, segundo dados do projeto Siga/MS.

“A segunda temporada do milho no estado confirma o nosso potencial agrícola. Com todas as suas utilidades, abrimos uma janela econômica e social, com diversificação, intensificação, desenvolvimento e geração de emprego no campo e na cidade. Resultado do comprometimento e investimento do produtor que tecnifica suas lavouras e as torna cada vez mais sustentáveis”, afirma o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“Pela primeira vez, o principal produto exportado pelo estado, em janeiro, foi o cereal. Observamos a expansão da avicultura e suinocultura, com os incentivos diretos. Atraímos a indústria, uma já instalada em Dourados e outra que será inaugurada em Maracaju”, destaca o secretário da Semadesc, Jaime Verruck.