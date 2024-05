Produtores de SP anunciam investimentos no setor de citricultura em Três Lagoas

Produtores de São Paulo anunciaram o plantio de laranja em uma área de 5,1 mil hectares em Três Lagoas, com a intenção, inclusive, de instalar uma fábrica no futuro. Os empresários se reuniram nesta sexta-feira (10) com o governador Eduardo Riedel.

O empresário Jamil Buchalla Filho, um dos responsáveis pela nova produção, revelou que este investimento em citricultura vai começar com o plantio em uma área de 760 hectares em Três Lagoas, que vai chegar depois a 5 mil hectares. Ela será feita com irrigação e o objetivo do grupo é fazer um fábrica na região.

“Vamos fazer esta nova produção de citricultura no Estado e, por isso, viemos aqui conversar com o governador. Saímos satisfeitos com a receptividade e portas abertas do Estado. Já estamos com as licenças prontas e vamos começar o projeto, em uma cultura que vai gerar empregos, já que precisa de uma mão de obra maior”, contou Buchalla.

Continue Lendo...

O empresário adiantou que na área será feito um viveiro, com as mudas de dentro do próprio estado. “Resolvemos fazer neste modelo até para garantia de não trazer de outros estados em função da doença de greening. Já compramos uma parte da irrigação para começar o plantio”, explicou.

De acordo com a coordenadora da horticultura da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Karla Nadai, com o anúncio desta nova produção no Estado, a previsão é que o plantio da citricultura no Mato Grosso do Sul chegue a 15 mil hectares. “Uma grande evolução no setor, que antes contava apenas com 2 mil hectares plantados”, destacou.