Professor da Sejuvel é eleito vice-presidente da Federação de Atletismo de MS

A eleição para a escolha da presidência da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), órgão de maior relevância desta modalidade dentro do Estado ocorreu, em Campo Grande. Com um total de 15 instituições representando o atletismo de MS, duas chapas concorreram ao pleito sendo a Chapa 1 – Amigos do Atletismo e a Chapa 2 – Atletismo para Todos.



Tendo como presidente, o professor de Educação Física, Ageu Oliveira Pereira de Ponta Porã, o professor da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Reynaldo Abrão Camargo, completou a Chapa 1 como vice e por 8 votos a 7, foram eleitos para o quadriênio 2023-2027.



Reynaldo destacou a importância de fazer parte da FAMS. "Para mim é um orgulho e uma responsabilidade muito grande participar da FAMS, pois, é um órgão de suma importância para o atletismo no Estado. Com esta aproximação, temos a chance de oferecer maior suporte aos nossos atletas, participação em competições e garantir parcerias entre municípios. Com a Sejuvel sempre apoiando e FAMS somando, faremos a diferença no esporte", concluiu.