Professor de 58 anos é acusado de abusar de alunas de 10 e 11 anos

A polícia investiga o caso de um professor, de 58 anos, da rede estadual de ensino de Três Lagoas que está sendo acusado de abusar de duas alunas com 10 e 11 anos de idade. O caso teria acontecido dentro da unidade escolar.

Nossa equipe de reportagem tentou contato com as autoridades da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), porém o delegado responsável pelo caso não quis se pronunciar, uma vez que as investigações estão sob segredo de justiça.

Apenas um familiar de uma das meninas conversou com a nossa equipe pelo telefone porém também preferiu não gravar entrevista pois estão abalados com tudo o que aconteceu.

Em nota a coordenadora estadual de educação, Marizeth Bazé, informou que a escola aguarda a investigação da DAM e garantiu que o Estado segue todos os protocolos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Este já é o terceiro caso do ano que chama a atenção para abuso e estupro em Três Lagoas. No início do ano uma influencer digital da cidade denunciou um rapaz de 32 anos por tê-la estuprado durante um encontro marcado por um aplicativo de relacionamento. Recentemente também uma jovem de 18 anos registrou um boletim de ocorrência dizendo que teria sido violentada por três homens.