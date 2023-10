Professor é suspeito de abusar sexualmente de aluna de três anos

Uma denúncia de estupro de vulnerável levou à abertura de um inquérito na Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), após a mãe de uma criança, de três anos, relatar o caso ao Conselho Tutelar. O suposto abuso sexual teria sido praticado por um professor, do Centro Educacional Infantil (CEI) Lillian Márcia Dias, localizado no bairro Jardim Brasília, em Três Lagoas.

O caso, cuja data específica e os detalhes do crime não foram divulgados, está sob segredo de justiça e investigação da DAM. A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público pelo Conselho Tutelar, que, por sua vez, solicitou que à Polícia Civil que abrisse um inquérito para apurar o caso.

Em contato com a assessoria de comunicação do município, foi divulgada uma nota informando que o caso está sendo investigado pela prefeitura, em conjunto com a direção do CEI Lilian Márcia Dias.

Continue Lendo...

Veja a nota:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) tomou conhecimento do caso, nesta terça-feira (17), e está em contato com a direção do CEI para averiguar os fatos.

Além disso, a pasta abrirá procedimento interno de investigação e tomará as providências necessárias se constatada alguma irregularidade ou crime. A administração municipal enfatiza que repudia e sempre toma medidas enérgicas contra qualquer tipo de violência, mas sempre tendo o cuidado de ouvir todas as partes e prezar pela integridade de todos os envolvidos.