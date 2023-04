Professor Dori será homenageado com galeria de troféus

Muito querido entre os três-lagoenses, Lorival Januário Pereira“, o Professor Dori”, como é carinhosamente chamado, dedicou parte de sua vida para a formação de crianças e adolescentes, que através do esporte, aprenderam a ser disciplinados. Muito se comenta que, quem não conhece o professor Dori, não é três-lagoense.

Na década de 80, Dori era treinador do time “Oratório São Domingos Sávio”, um time do padre, isso porque para fazer parte da equipe, o atleta precisava frequentar a missa dominical.

Muitos profissionais reconhecidos em Três Lagoas, quando crianças, tiveram a sorte de passar pelas mãos, ou melhor, pelos pés do Dori.

Com seus mais de 80 anos, mais ainda como muita disposição, seu Dori trabalha até hoje cuidando do Estádio Benedito Soares da Mota, o Madrugadão, e não pensa em parar de trabalhar tão cedo. E como sempre muito rígido, Dori deixou de trabalhar com as crianças porque não gosta que futebol de base tenha envolvimento com política, mas disse que pretende voltar.

E como muitos políticos já prometeram a construção de uma sala para seu Dori guardar o seus troféus, mas nunca cumpriram, foi que o empresário Abiner Fernando Amaral, decidiu construir com a ajuda de amigos uma galeria de troféus para homenagear Dori, com quem também aprendeu jogar futebol. A galeria fica na casa de Dori, no bairro Santa Rita e será inaugurada neste sábado.

