Professora Ana Rita representa Três Lagoas em excelência no vôlei de praia

A professora Ana Rita Muniz de Três Lagoas se tornou a única representante do Centro-Oeste e uma das duas únicas mulheres no país a integrar o seleto grupo de professores, nível 04, em excelência no Vôlei de Praia de Alto Rendimento, o mais elevado do esporte.

Após a convocação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o reconhecimento veio em virtude do trabalho de destaque de Ana Rita à frente do projeto de vôlei de praia da Prefeitura de Três Lagoas. Essa não é a primeira vez que a professora recebe o convite da COB, por especializações anteriores no Comitê.

Segundo Ana Rita, esse é um investimento que o COB faz nos treinadores de vôlei para trazer medalhas desde da base ao alto rendimento para o Brasil. “É um trabalho em conjunto. Eles têm conhecimento que daqui está saindo atletas de alta performance”, ressaltou.

Saiba mais na entrevista abaixo: