Professora fala sobre a importância do estudo bilíngue

A professora Ulleima Rodrigues Benez apresentou na manhã desta quinta-feira (16) a escola Maple Bear de Três Lagoas e falou também sobre as vantagens de se oferecer ensino bilíngue aos estudantes desde pequenos.

O método da escola é canadense e, até os quatro anos de idade, as crianças aprendem tudo em inglês. “É diferente do ensino de idiomas, em que eles aprendem a falar em inglês. Na Maple Bear tudo é ensinado neste outro idioma”. Ela comentou ainda que aprender uma segunda língua é importante não só para o presente do estudante, mas também para o futuro. “Várias profissões deixarão de existir e outras irão surgir. Por isso os cidadãos precisam estar preparados para todos os desafios”.

Confira a entrevista completa: