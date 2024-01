Profissionais da saúde de Três Lagoas recebem capacitação sobre hanseníase

Nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu uma iniciativa voltada para a prevenção e conscientização sobre a hanseníase, realizando uma capacitação para os agentes comunitários de saúde (ACS). Essa ação está alinhada com o “Janeiro Roxo”, mês dedicado a alertar sobre a doença.

A capacitação ocorreu na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas (SSPM) e contou com a participação de 118 profissionais. A enfermeira Jamila Gomes, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da SMS, foi responsável por ministrar o curso.

Jamila explicou que o principal objetivo da capacitação foi equipar esses profissionais com as habilidades necessárias para identificar os sinais e sintomas da doença na comunidade e encaminhar os casos para atendimento nas Unidades de Saúde da Família.

Durante o curso, os participantes foram orientados sobre os sinais indicativos da hanseníase, incluindo manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele, perda ou diminuição da sensibilidade em manchas da pele, dormência ou formigamento de mãos/pés, dor ou hipersensibilidade em nervos, edema ou nódulos na face ou nos lóbulos auriculares, além de ferimentos ou queimaduras indolores nas mãos ou pés.

A doença

A hanseníase é uma doença infecciosa e contagiosa que afeta nervos e pele, sendo causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Vale destacar que o tratamento é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e possui eficácia comprovada, proporcionando a cura da doença.

Neste mês, celebra-se o “Janeiro Roxo”. O movimento foi criado em 2016 pelo Ministério da Saúde (MS) para alertar sobre os sinais e sintomas da doença, destacando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento.

No ano passado, o Município registrou 07 casos da doença, uma queda de 58% comparado ao ano de 2022, com 17 casos diagnosticados.

Próxima Ação

A SMS realizará outra capacitação nos dias 25 e 26 de janeiro, desta vez direcionada a médicos, enfermeiros e farmacêuticos. O palestrante Prof. Dr. Edirlei Machado abordará temas relevantes relacionados à hanseníase, contribuindo para a disseminação de conhecimento e o aprimoramento da atuação desses profissionais na área da saúde.