Profissionais da saúde participam de capacitação sobre hanseníase

Janeiro encerra com ações de conscientização sobre os cuidados e a prevenção da hanseníase. Denominado de janeiro roxo, o mês foi dedicado a palestras e capacitações em Três Lagoas.

Como parte da programação do janeiro Roxo, o Programa Municipal de Controle da doença em Três Lagoas, realizou no decorrer do mês algumas ações, entre elas, capacitação para os profissionais da saúde sobre a doença.

A hanseníase é uma doença que tem cura e o tratamento é gratuito, como destaca a médica do programa, Maria Angélica Gorga.

