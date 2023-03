Profissionais de saúde recebem capacitação sobre LER e DORT em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu nos dias 08 e 10, capacitação voltada para profissionais da área que atuam Atenção Primaria À Saúde (APS), Clínicas especializadas e Saúde do Trabalhador, referente às doenças – Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).

O curso foi promovido pela SMS por meio da Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) e Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS).

Ao todo participaram 47 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos e trabalhadores que atuam com a Saúde do Trabalhador, da rede pública e privada de Três Lagoas e região.

CAPACITAÇÃO

A capacitação aconteceu na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Três Lagoas (SSPM) e foi ministrada por três profissionais: Thiago Giordano, médico ortopedista, com palestra “Identificação, diagnóstico e tratamento de LER e DORT”, a enfermeira do trabalho e coordenadora da VISAT, Polyana Cestari com o tema “Notificação SINAN e Fluxograma” e o Fisioterapeuta e coordenador do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da PMTL, André Dourado, falou sobre “SESMT, CAT e NAT”.