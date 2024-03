Programa 'Aluno Imunizado' vai atender 24 escolas públicas

Alunos da rede pública de ensino terão a oportunidade de atualizar a carteira de vacinação através do Programa “Aluno Imunizado”, uma parceria entre Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) e Prefeitura de Três Lagoas.

Cerca de 9.718 crianças e adolescentes, entre 0 e 15 anos, que estão matriculados em 24 das unidades de C.E.I., escolas municipais e estaduais, serão o público-alvo desta ação.

Serão ofertadas todas as vacinas que estão incluídas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), que são consideradas para crianças de até cinco anos de idade, como a Tríplice Viral, DTP, Poliomielite, Hepatite e Febre Amarela, entre outras.

Também será ofertada a vacina contra a gripe a crianças de até 6 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a baixa cobertura vacinal contra a febre amarela em crianças tem preocupado as autoridades de saúde.

Aos adolescentes, o foco principal é nas vacinas contra a meningite o papilomavírus humano (HPV), que também serão ofertadas neste programa. A SMS orienta que a vacinação só deve ocorrer com a autorização de pais ou responsáveis.