Programa amplifica vozes femininas

Com a proposta de amplificar vozes e celebrar conquistas das mulheres sul-mato-grossenses, o CBN Você Mulher chega com temas de relevância e provocações a reflexões importantes. Já na estreia, dia 20 de janeiro, o programa comandado pela designer de moda Juliana Gambim, abordou a objetificação do corpo feminino e os desafios do empreendedorismo para este público. "O programa é espaço para destacarmos o protagonismo e multipotencialidade da mulher", resume Juliana Gambim.

Em uma das entrevistas, a psicóloga Érica Ribeiro falou sobre aspectos culturais e históricos que contribuem para que o corpo feminino seja visto como objeto. Ela explicou que este olhar tem raízes históricas e que é necessário fortalecer as mulheres para quebrar este ciclo. "Precisamos trabalhar o empoderamento feminino, para que as mulheres se sintam livres para serem o que quiserem, sem se sentirem pressionadas a se encaixar em um padrão", disse Ribeiro.

Ainda no programa de estreia, a diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, e a empresária Tatiana Agnelli conversaram sobre os desafios do empreendedorismo feminino.

Amarilha destacou o serviço do programa ‘Sebrae Delas’ como desenvolvedor de projetos de gestão. "Nosso foco é tornar o negócio feminino tão competitivo como qualquer outro", disse Amarilha. Há mais de 10 anos como empreendedora, Agnelli frisou a importância de investir em conhecimento de gestão, apoio profissional para o desenvolvimento do negócio e fortalecer parcerias para continuar crescendo.

O programa CBN Você Mulher vai ao ar todos os sábados, às 9h15, na rádio CBN Campo com transmissão ao vivo no Portal RCN67 e canal da emissora no YouTube.