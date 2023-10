Programa CNH Social tem mais de 70% de adesão no interior de Mato Grosso do Sul

Em setembro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) fez a convocação de mais de 1300 candidatos ao programa CNH MS Social, de cidades do interior do estado. Com 71% de comparecimento, o programa iniciou o processo de primeira habilitação de mais de 940 pessoas.

Em cidades como Eldorado, Alcinópolis e Figueirão, todos os candidatos convocados compareceram e abriram processo de primeira habilitação. Outras cidades tiveram ótima adesão, como Coxim que abriu 57 processos, Sidrolândia com 49 processos abertos e Três lagoas com 105 novos processos.

A abertura de processo para primeira habilitação é a entrega de documentos e captura de imagem. Em seguida, os beneficiários passam pela etapa de exames, psicológico e de aptidão física e mental (médico). Na sequência passam pelo curso teórico técnico e prova teórica, para só depois iniciar as aulas práticas de direção veicular, seguida do exame prático.

O programa, que concede a Carteira Nacional de Habilitação de graça para pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem a previsão de atender cinco mil pessoas em todo estado.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, além do viés social, o projeto traz qualificação, melhoria de vida e melhora o trânsito como um todo. “O Governo do Estado arca com todos os custos da CNH, mas por outro lado, o aspirante a motorista precisa se dedicar e passar por todas as etapas. Não é um processo fácil, por isso, o candidato deve se dedicar e aproveitar essa oportunidade de crescimento e mudança de vida”, explica.

O programa ainda deve convocar para uma segunda chamada, os candidatos que não compareceram na primeira convocação. Esse edital de segunda chamada será publicado nesta sexta-feira (20).

A coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscilla Miyahira, explica que apesar da gratuidade, o processo de formação de cada novo condutor é complexo e requer muita dedicação por parte de todos os envolvidos. “É importante que o candidato compareça no dia e hora especificados em edital para que o atendimento ocorra com tranquilidade e comodidade para os usuários”, detalha.

Em caso de dúvidas relacionadas ao Programa CNH MS Social, os candidatos selecionados podem ligar no número (67) 3368-0100.