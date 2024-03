Programa "Conta de Luz Zero" beneficia famílias em Mato Grosso do Sul

O governo do estado de Mato Grosso do Sul tem um benefício exclusivo para pessoas em situação econômica vulnerável, oferecendo auxílio financeiro para o pagamento das faturas de energia elétrica por um ano.

O benefício ‘Conta de Luz Zero’ faz parte do Programa Energia Social, promovido pelo governo estadual, amparado por uma lei existente desde 2010 e, recentemente, prorrogada pelo governador Eduardo Riedel até 2026.

As famílias interessadas em receber o auxílio devem realizar o cadastro até o dia 10 de maio, sendo válido por um ano. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site energiasocial.ms.gov.br.

Para se qualificar ao benefício, as famílias devem atender a critérios específicos, incluindo o consumo mensal de energia residencial de até 530 kWh, não serem proprietárias de mais de um imóvel rural ou urbano, possuírem renda familiar de meio salário mínimo por pessoa, ou até dois salários mínimos. Além disso, é necessário estarem inscritas no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo federal.

O benefício também é estendido a pessoas com enfermidades que dependem de equipamentos elétricos para tratamento em casa.

No ano de 2023, mais de 150 mil famílias foram beneficiadas pelo programa. A meta da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) é manter esse número de cadastros para este ano.

