Programa deverá auxiliar 150 famílias com subsídios para a aquisição da casa própria

Mais de 150 famílias, em Três Lagoas, poderão ser beneficiadas por meio de um programa do governo do estado em parceria com a prefeitura, que prevê facilidades na aquisição da casa própria. O programa “Bônus Moradia” faz parte do programa “MS Moradia” e pretende auxiliar famílias que buscam financiar imóveis, mas têm dificuldades para pagar o valor referente à entrada.

De acordo com a prefeitura, será oferecido um subsídio entre os valores de R$ 6 mil e R$ 25 mil para a entrada na compra de residência, favorecendo quem tem renda familiar entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil. Além disso, não pode possuir casa própria e nunca ter sido contemplado com outros programas habitacionais.

A diretora da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), em Campo Grande, Maria do Carmo Avesani, informou que a adesão ao programa já está aberta para a população. A pessoa que tem cadastro pode entrar no site da instituição e se inscrever. A secretária municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), Silvânia Bersani, destacou que as famílias que têm renda menor serão beneficiadas com subsídio maior para aquisição do imóvel, que pode chegar ao valor de R$ 208 mil.

A ação é uma parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado e o município, por meio da Caixa Econômica Federal. O Departamento Municipal de Habitação não informou a data que o benefício será concedido.

Os detalhes, segundo a pasta, estão sendo elaborados pela administração municipal e deverão ser divulgados nos próximos dias