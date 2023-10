Programa Lixo Zero irá realizar no domingo mutirão de limpeza na Cascalheira

A programação das ações da Semana do Lixo Zero termina no próximo domingo (29), com o mutirão de limpeza na área conhecida como Cascalheira, em Três Lagoas.

O local é bastante frequentado, principalmente aos finais de semana por diversas pessoas que utilizam a área para banho e lazer e, muitos não realizam o descarte correto de seus resíduos, deixando a paisagem natural repleta de lixo.

Neste sentido, a equipe de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), grupos Reviva Cascalheira e Aventureiros da Cascalheira farão parceria neste mutirão. A ação inicia às 8h, com os grupos percorrendo todo o entorno para retirada desses resíduos que comprometem o equilíbrio ambiental do local.

Os que tiverem interesse em participar do mutirão, podem se inscrever através do link.