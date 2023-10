Programa Mais Médicos chega a Três Lagoas

O Governo Federal deu prosseguimento ao envio de novos profissionais do Programa Mais Médicos para Três Lagoas, visando reforçar a rede de atendimento médico em locais avaliados como necessários.

O principal objetivo do programa é a alocação de profissionais de saúde, tanto de origem nacional quanto estrangeira, para atender demandas médicas em áreas consideradas críticas.

Em março deste ano, o Governo Federal anunciou o retorno do Programa Mais Médicos para a rede pública de saúde. De acordo com o edital de seleção, os médicos têm um contrato mínimo de quatro anos, com possibilidade de prorrogação por mais quatro anos, se desejado pelo profissional.

Continue Lendo...

Para Três Lagoas, foram destinados sete novos médicos por meio do programa, todos eles brasileiros. Cinco destes médicos irão atuar na atenção primária à saúde, com especialização em clínica geral. Os outros dois serão direcionados para a unidade prisional masculina e para o ambulatório de rua, um serviço destinado a facilitar o acesso dos moradores em situação de rua aos cuidados médicos. Será designado um profissional para cada local, completando o quadro estabelecido para o município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem abaixo: