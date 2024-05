Programa 'MS Qualifica' abre vagas para curso de design de sobrancelhas em Três Lagoas

A área da beleza tem crescido e ganhado cada vez mais destaque. Em Três Lagoas, o Senac, através do programa “MS Qualifica”, está com vagas abertas para o curso gratuito de design de sobrancelhas.

O gerente do Senac, Ivan Murgi, destaca que o objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas, focando na simetria facial e utilizando ferramentas como o paquímetro, além de técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e às necessidades do cliente.

Continue Lendo...

O curso, com carga horária de 20 horas, é aberto a todos os interessados, com 20 vagas disponíveis e inscrições realizadas online. As aulas estão programadas para começar no dia 6 de maio e terminar em 10 de maio, das 13h às 17h, na Casa do Trabalhador, localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro de Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A matrícula será efetivada no primeiro dia de aula, por ordem de chegada, sendo importante ressaltar que a ausência no primeiro dia acarretará na perda da vaga. Ivan menciona que mais de 70 pessoas já se inscreveram, e caso o número de participantes exceda a capacidade da turma no dia, será aberta uma lista de interesse para uma próxima turma.

Veja a reportagem abaixo: