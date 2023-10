Programa Mulher Segura do 2° BPM divulga balanço do mês de setembro

O 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), através do Programa Mulher Segura (Promuse), divulgou um relatório, nesta quarta-feira (4), detalhando suas ações de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, em Três Lagoas.

No mês de setembro, foram emitidas 74 novas medidas protetivas pela justiça, em favor das vítimas de violência doméstica, e a Polícia Militar assumiu a responsabilidade de acompanhar essas mulheres, realizando rondas nas proximidades de suas residências e visitas técnicas.

Neste mesmo período, 44 residências foram monitoradas pela PM. Mulheres vítimas de violência doméstica, que possuíam medidas protetivas, receberam visitas da equipe policial com o objetivo de garantir a segurança delas.

Continue Lendo...

Além disso, 34 vítimas receberam visitas técnicas da equipe do Promuse, devido à concessão de medidas protetivas de urgência pela justiça. Essas vítimas buscaram as delegacias de Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência devido a agressões físicas ou ameaças por parte de seus parceiros ou ex-parceiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar reforça a importância do atendimento prioritário em casos de ameaças, agressões físicas e violência doméstica. Em situações em que as mulheres se sintam ameaçadas, agredidas fisicamente ou perseguidas por seus agressores, a PM está à disposição da sociedade através do telefone de emergência 190, do WhatsApp do 2° BPM (67) 3919 7900, do telefone fixo (67) 3919 9737 e do número (67) 3919 3738. O objetivo é garantir uma resposta rápida da justiça a esses casos.