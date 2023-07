Programa musical oferece 193 vagas em cursos gratuitos em Três Lagoas

O Musicou, programa de educação musical, que oferece aulas de música gratuitas para crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, está com matrículas abertas em Três Lagoas. São de 193 vagas disponíveis no núcleo e divididas entre os cursos de canto coletivo iniciação musical, viola caipira e percussão. Não há exigência de conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Os interessados devem se inscrever presencialmente no núcleo Musicou de escolha, que fica no Departamento de Cultura, na avenida Rosário Congro, na antiga estação da NOB, no Centro. Antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 a 8 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, com ou sem conhecimento musical, que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com até duas aulas por semana. Já para os adultos interessados são ofertados cursos de formação com uma aula por semana. Todas as aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, com horários, modalidades e número de vagas diferentes para cada núcleo.

O Musicou conta com uma sólida experiência em música, educação e desenvolvimento social, pois é um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. A Sustenidos é responsável pela gestão do Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Além de promover o projeto especial MOVE, e os festivais Ethno Brazil e Big Bang.

As aulas pcorrem nas segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30.

