Programa Musicou abre 200 vagas para curso de iniciação musical em Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio da Diretoria de Cultura, em parceria com o projeto da Sustenidos Organização Social de Cultura, informam que o Programa Musicou está com inscrições abertas em Três Lagoas e vai oferecer mais de 200 vagas para crianças jovens e adultos participarem, de forma gratuita, de diversos cursos de iniciação musical.

As vagas disponíveis são para o coral, percussão e viola caipira. Não há exigência de conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Os interessados (as) devem se inscrever presencialmente no núcleo Musicou Três Lagoas, que fica na Avenida Rosário Congro, 560, Centro. Antes da efetivação da matrícula é possível agendar uma aula experimental.

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 a 8 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, sem conhecimento musical, que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com duas aulas por semana. Já para os adultos (as) interessados (as) são ofertados cursos de formação com uma aula por semana.

O Musicou também oferece espaço para ensaios e empréstimo de instrumentos para quem já possui grupo musical, ou queira formar uma banda. Para isso, basta agendar um horário diretamente com a coordenação do núcleo.

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, e acontecem no contraturno escolar, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30.

O Musicou

O Musicou conta com uma sólida experiência em música, educação e desenvolvimento social, pois é um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. A Sustenidos é responsável pela gestão do Conservatório de Tatuí e Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Além do projeto especial MOVE, e os festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil.

A realização do Musicou é feita de forma compartilhada. A Sustenidos entra com a expertise, os profissionais, equipamentos, materiais didáticos e atuação nas áreas administrativa e educacional. E o parceiro, poder público e privado, fica responsável pela cessão e manutenção do local, fornecimento de lanche e transporte.

O Núcleo Musicou de Três Lagoas conta com patrocínio incentivado da CTG Brasil, uma das líderes em energia limpa do País e concessionária da Usina Capivara.