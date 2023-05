Programa 'Remédio em Casa' realiza pré-cadastro de pacientes em Três Lagoas

O Programa Remédio em Casa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, estará em Três Lagoas nos dias 22 e 23 de maio (segunda e terça-feira) para realizar o pré-cadastro e tirar dúvidas daqueles que se enquadram para receber medicamentos de uso contínuo, bolsas de colostomia ou demandas por ordem judicial em domicílio.

Como funciona?

Os pacientes podem participar do programa, por meio do preenchimento de um cadastro prévio do Termo de Adesão para ser inserido no programa, que será realizado em Três Lagoas nos dias 22 e 23 de maio (segunda e terça-feira), das 7h às 11h e das 13h às 17h, no setor de Medicamentos Especiais – Alto Custo do Estado, que fica à Rua Zuleide Perez Tabox, n. 950, Centro.

Caso o paciente seja acamado ou tenha mobilidade reduzida e não consiga ir pessoalmente, pode solicitar que a pessoas indicada como seu representante (Autorizado previamente) na retirada de medicamentos nas Farmácias das Unidades de Saúde, compareça ao local portando documento pessoal com foto (do representante), bem como o documento pessoal com foto do paciente a ser atendido.

O que não pode ser entregue

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sms), o programa não vai entregar medicamentos controlados que dependem de receita médica a cada retirada, sendo que esses medicamentos continuam sendo retirados nas farmácias das Unidades de Saúde pelo próprio paciente ou algum representante legal.

Aprovação

De acordo com o Programa, o paciente poderá optar em cadastrar o endereço residencial ou comercial caso prefira receber o medicamento no local de trabalho. Porém, a assinatura do termo de adesão configura que o paciente passa a ser um candidato do programa, e assim que for aprovado receberá uma ligação ou mensagem Whatsapp informando a data da sua entrega. Desse modo, enquanto não houver contato de confirmação, o paciente continua retirando o medicamento na Unidade de Saúde.

Em caso de dúvidas sobre o programa, o paciente deve entrar em contato com o SAC pelo e-mail: remedioemcasa@consorciolim.com.br ou no Whatsapp (67) 99639-0071