Programa vai qualificar fornecedores para Arauco

Para atender a demanda dos municípios da região Costa Leste e qualificar os fornecedores que vão prestar serviços para a Arauco, empresa que vai instalar uma fábrica de celulose em Inocência, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), retomou nesta semana o Programa de Qualificação de Fornecedores. A intenção é fortalecer os negócios locais e atender as demandas da indústria.

O programa foi retomado em Inocência e Paranaíba. A parceria deve atender também os municípios de Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Água Clara, impulsionando assim o desenvolvimento sustentável na região. Nesta etapa, desenvolvida em parceria com Arauco para seus fornecedores da operação florestal, a iniciativa busca atender municípios da região Costa Leste.

O programa inicia com o processo de identificação de grandes indústrias e suas respectivas necessidades em termos de fornecedores e seus padrões de qualidade nos produtos e serviços. As empresas interessadas no programa, e que se enquadrem nos segmentos indicados, serão sensibilizadas e cadastradas junto ao IEL. Após a adesão, serão aplicados diagnósticos nas empresas com o objetivo de identificar a situação de formalização, estrutura e nível de gestão do negócio.

De acordo com o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, o programa tem a capacidade de mudar o perfil das empresas locais e, ao longo de 15 anos, já contribuiu com o desenvolvimento de inúmeros negócios, que foram habilitados para atender as demandas do setor florestal e industrial. “A empresa fica preparada em todos os requisitos de qualidade para atender à âncora, neste caso, a Arauco. Mas, os fornecedores ficam aptos a ampliar os negócios de várias formas”, explicou.

A Arauco prevê investir R$ 14,4 bilhões na instalação da fábrica em Inocência, com a obra prevista para começar em 2025. O empreendimento deve contar com 12 mil trabalhadores no pico da construção, com término previsto para o primeiro trimestre de 2028. Quando entrar em operação, a fábrica da Arauco deve gerar 2.350 empregos permanentes, dos quais 550 na planta industrial, entre diretos e indiretos, e mais 1.800 na área florestal.