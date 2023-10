Programação de Natal terá Festival Mix das Águas em novembro

As festividades alusivas ao Natal começam mais cedo este ano em Três Lagoas. A prefeitura contratou uma empresa que já iniciou na semana passada a montagem e instalação da iluminação e decoração natalina em diversos pontos da cidade.

A Prefeitura informou que, neste ano, os pontos decorados serão todos na área central, sendo eles: avenida Antônio Trajano dos Santos – da Igreja Matriz até o Paço Municipal, e na avenida Rosário Congro, da Feira Central até a região da NOB.

Além das ruas, começou também o trabalho de montagem da Cidade do Natal, no estacionamento em frente ao Galpão da Maria Fumaça, na Esplanada NOB, às margens da Avenida Rosário Congro, onde acontece a tradicional Festa do Folclore.

Continue Lendo...

Segundo a diretora de Turismo, Lidiane Ferreira, as praças, a circular da Lagoa Maior e Jupiá, bem como Arapuá, também vão receber iluminação e decoração natalina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diferente dos anos anteriores em que a inauguração acontecia em dezembro, faltando poucos dias para o Natal, neste ano, a prefeitura se antecipou para que a população possa prestigiar a decoração por um tempo maior. A ideia, segundo a diretora, é que Três Lagoas possa também atrair turistas com a iluminação de Natal. “A ideia é fomentar o comércio. Os moradores da cidade, assim como os turistas vão prestigiar a decoração e aproveitam para ir ao comércio. A nossa ideia é que Três Lagoas possa atrair turistas, assim como acontece em outras cidades”, destacou.

Lidiane informou que a inauguração da decoração e iluminação de Natal vai ocorrer na segunda quinzena de novembro. Neste período terá início também o Festival Mix das Águas. Durante sete dias haverá shows, inclusive, com cantores nacionais.

O festival visa atender o público católico e evangélico. Os artistas que vão se apresentar durante o Festival Mix foram escolhidos pelo Conselho de pastores e pela comunidade católica. Na próxima semana será divulgada a programação e os artistas que vão se apresentar no evento.