O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou, por mais um ano, a proibição da pesca do peixe Dourado em todos os rios que pertencem ao estado. A proibição, em vigor desde 2019, continua até 31 de março de 2025, permitindo apenas a prática de pesque e solte e pesca para consumo. A legislação não se aplica às espécies já criadas em cativeiro.

O peixe Dourado, comum nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, ambos em Mato Grosso do Sul, é alvo de preocupação quanto a conservação. O professor de biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho, destaca a necessidade de estudos sobre a preservação do Dourado nos rios estaduais. Enquanto no estado de São Paulo o peixe está próximo do risco de extinção e no Paraná já faz parte do grupo de risco, ainda não se tem um conhecimento específico sobre a situação em Mato Grosso do Sul.

A nova lei determina que o poder executivo deve realizar um estudo científico e econômico sobre o comportamento do Dourado nos rios estaduais, com apresentação prevista até 28 de fevereiro do próximo ano. Caso seja considerada necessária a restrição da pesca, a proibição será automaticamente prorrogada por mais um ano.

A fiscalização da lei é de responsabilidade da Polícia Militar Ambiental, que abrange uma vasta área, incluindo rios como o Sucuriú e o Verde.

