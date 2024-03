Projeto 60+ oferece curso de informática para idosos em Três Lagoas

Em Três Lagoas, o Projeto 60+ está ofertando vagas para o curso gratuito de informática “Inclusão digital para melhor idade”. Promovido pelo Sesi, em parceria com a prefeitura, as aulas são voltadas para idosos com mais de 60 anos. O objetivo é ensina-los a usar o computador e celular, mostrando como enviar e-mails, mandar mensagens e acessar o aplicativo do banco.

Para participar, basta procurar a Biblioteca Sesi, com os documentos pessoais e comprovante de residência em mãos, e efetuar a inscrição. As aulas ocorrem uma vez por semana, com duração de 2h.

A Biblioteca fica localizada na rua Dr. José Hamilcar Congro Bastos, no bairro Vila Nova, número 1313. A Biblioteca do Parque São Carlos fica na rua Irmãos Cameshi, número 688. O atendimento das unidades é de segunda a sexta-feira, no período da manhã, das 7h às 11h, e à tarde, das 13h às 17h.

Veja a reportagem abaixo: