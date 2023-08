Projeto abre vagas para inclusão digital destinada aos idosos em Três Lagoas

O Sesi Três Lagoas em parceria com a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Semec), está promovendo o Projeto 60+, que tem o objetivo de levar inclusão digital para a melhor idade. Estão sendo ofertadas 18 vagas gratuitas para o curso nas unidades das Bibliotecas SESI– Indústria do Conhecimento, sendo duas turmas com nove pessoas em cada.

O curso possui o público-alvo de pessoas com 60 anos ou mais de idade e tem intuito de ajudar os idosos a desenvolverem habilidades nos meios digitais, como o manuseio do celular e das redes sociais, criação de e-mails, cadastro nos aplicativos dos bancos e pagar as contas. A carga horária é de 30 horas, divididas em encontros semanais e presenciais de 2 horas nas unidades, durante 3 meses.

As unidades estão localizadas na rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova e também na Rua Irmãos Cameschi, 688, no bairro Parque São Carlos. O horário de atendimento é das 7h às 11h e, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Confira a reportagem abaixo: