Projeto 'Bombeiros do Amanhã' completa 13 anos

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Bombeiros do Amanhã” comemorou , 13 anos de muita tradição, aprendizado e disciplina. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social juntamente com o 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Além de bons costumes, todos os inscritos participam de diversas atividades lúdicas, recebem instrução de Bombeiro Militar, natação, capoeira, judô e futebol. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira no contra turno escolar.

Confira a matéria completa: