Projeto "Cinema nos bairros" estará no Vila Viana na sexta-feira

O projeto “Cinema nos Bairros” completou três meses, em Três Lagoas, e já se tornou uma ação consolidada. O intuito, de acordo o idealizador, Bruno Patrezi, é aproximar pessoas, oferecer entretenimento, lazer e cultura, além de levar a sétima arte para as comunidades.

Na última sexta feira (13), o projeto esteve no bairro Vila Piloto, no grupo “Candeias”. O “Cinema nos Bairros” exibe filmes, desenhos, com direito a pipoca e refrigerante de forma gratuita. Patrezi destaca que todos os bairros receberão a visita do cinema.

Nesta sexta-feira (20), o bairro contemplado será o Vila Viana, com a exibição do filme “Angry Birds”. A divulgação do endereço do espaço é feito por panfletos distribuídos no bairro, redes sociais e grupos de WhatsApp.