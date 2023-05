Projeto da UFMS vai mapear incidência de dengue em Três Lagoas

Um projeto desenvolvido por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, será aplicado no município e é mais uma estratégia de combate ao mosquito Aedes Aegypti.

A iniciativa partiu de professores e alunos da graduação e da pós graduação em geografia da UFMS. Eles também contam com a participação de uma aluna do curso de enfermagem. A orientação é do professor com pós-doutorado em geografia, Mauro Henrique Soares, e da professora voluntária Marine Raoul.

Durante a pandemia da covid-19, o mesmo projeto foi aplicado na cidade para mapear as localidades que mais tinham incidência de casos da doença. O objetivo é fazer o mesmo mapeamento para as doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti e também para a Leishmaniose.

As áreas de maior incidência recebem a coloração vermelha, por isso, o resultado principal é chamado de mapa de calor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem completa: