Projeto da Universidade da Melhor Idade ainda tem vagas em Três Lagoas

O projeto da Universidade da Melhor Idade (UMI), que acontece na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul ainda possui vagas para alguns cursos. As aulas são ministradas no período da tarde no campus 1 da UFMS, que fica no centro.

A aula inaugural da UMI foi realizada esta semana no anfiteatro da universidade e contou com apresentações musicais e culturais performada pelos próprios alunos. Por conta da pandemia, as aulas foram ministradas à distância e somente no ano passado é que os estudantes voltaram a frequentar o ambiente acadêmico.

A coordenadora do projeto, Vanessa Cassoti, conta que todos os anos a aula inaugural é aguardada como um evento especial, pois acontece depois das férias e os idosos ficam ansiosos para participar. “Nós queremos que eles tenham mais autonomia e para isso eles precisam ser protagonistas de suas histórias.

A UMI atende estudantes com mais de 60 anos de 21 cidades diferentes. As aulas acontecem todos os dias da semana. Projeto existe em Três Lagoas há 13 anos e este ano as explanações já começam com 150 inscritos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa partiu dos alunos do curso de Direito da UFMS, mas atualmente, outros 12 cursos estão envolvidos. Até agora a UMI já atendeu e capacitou mais de mil alunos. Para quem ainda deseja participar ainda têm vagas disponíveis para os cursos de inglês básico, academia para exercícios físicos, italiano, oficina de terapia em grupo e saúde e envelhecimento.

Vanessa diz ainda que na academia haverá um diferencial: os exercícios contarão com a participação de fisioterapeutas que são professores do curso de medicina da UFMS para acompanharem os estudantes na realização dos exercícios.

A inscrição pode ser feita on line, porém, aquele idoso que sentir dificuldade, pode ir até o campus um da UFMS e fazer de forma presencial. O horário de atendimento da UMI começa às 13h e vai até as 17h.