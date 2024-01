Projeto de arborização é iniciado e prevê o plantio de mil mudas na cidade

A arborização urbana proporciona inúmeros benefícios relacionados à estabilidade climática, ao conforto ambiental e na melhoria da qualidade do ar, bem como na saúde física e mental da população, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual, bem como auxiliar na conservação do ambiente ecologicamente equilibrado.

Diante de tantos benefícios que a árvore proporciona, a Secretaria do Meio Ambiente, elaborou um projeto para plantar mil árvores em Três Lagoas. O lançamento e início do projeto de arborização ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, ao lado da sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde foram plantadas as primeiras mudas.

A Lagoa Maior é uma das regiões da cidade que receberá um número maior de árvores. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Mauro de Grande Júnior, cerca de 350 a 400 mudas serão plantadas no seu entorno A ideia é transformar o local em um bosque, mas sem prejudicar a visão panorâmica do principal cartão postal da cidade.

Entre as árvores que fazem parte do projeto estão as frutíferas que, além de serem importantes para o meio ambiente, geram sombras e ainda produzem alimentos para os pássaros. Em decorrência do desmatamento e do plantio de eucaliptos na região, muitas aves estão migrando para o perímetro urbano em busca de alimentação.

Outras mudas são de árvores nativas do cerrado. O secretário do Meio Ambiente informou que o projeto começou pela Lagoa Maior e depois atenderá os Centros de Educação Infantil e escolas municipais, e por último chegará aos bairros menos arborizados. Algumas mudas são do viveiro municipal e outras, segundo ele, de outros locais.

Técnicos da Secretaria do Meio Ambiente consideram Três Lagoas uma cidade bem arborizada, mas nos últimos anos, em decorrência dos vendavais que derrubaram muitas árvores, houve a necessidade de aumentar o plantio. O secretário pede, inclusive, para que a população ajude a cuidar dessas mudas que serão plantadas nos bairros. O projeto tem o apoio da Promotoria de Meio Ambiente e do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de MS (IDSEAMS).

O morador que também quiser plantar uma árvore na frente do seu imóvel pode ir ao viveiro municipal receber mudas.