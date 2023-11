Projeto de autoria da escola João Ponce é um dos cases de sucesso

Durante um evento realizado na sede do Sebrae, em Três Lagoas, nesta semana, foram compartilhados cases de sucesso na área da educação dos 11 municípios da região Costa Leste. Em Três Lagoas, o projeto desenvolvido pela Escola Estadual João Ponce de Arruda, em colaboração com a Coordenadoria Regional de Educação, foi um dos destaques.

O projeto da escola, denominado "Escola da Autoria", foi apresentado como um dos exemplos de sucesso durante o evento da Associação Integra Costa Leste. Ao longo das reuniões, que tem foco em debater melhorias para os 11 municípios da região, diversos projetos bem-sucedidos foram compartilhados, e nesta semana, o foco recaiu sobre o projeto desenvolvido na Escola Estadual João Ponce de Arruda.

O programa visa oferecer educação em tempo integral, com a missão de promover a formação completa dos jovens. Além de estimular o desenvolvimento acadêmico, o projeto também tem como objetivo fortalecer as competências socioemocionais dos estudantes. Isso é alcançado por meio da extensão do tempo de permanência na escola e da oferta de unidades curriculares que combinam os conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular com itinerários formativos. Esses itinerários se dividem em parte comum e parte flexível, com a finalidade de atender às necessidades individuais dos jovens e seus projetos de vida.

